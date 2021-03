Dodatkowy próg podatkowy? Niemal połowa Polaków jest "za"

Roman S 15 godz. temu zgłoś do moderacji 362 12 Odpowiedz

Rząd jak zawszę chce jak najwięcej ukraść do swojej kieszeni. Naprzyklad, Unia dala dotacje , tzn PFR i inne a nasz Rząd myśli "dla czego to ma pójść dla przedsiębiorców ? " "Wymyślimy nowe podatki żeby zabrać sobie..." właśnie sobie a nie dla Państwa ! Korupcja jest po dziś, a najwięcej w rządzie bo przy tym korycie siedzą te co okradają przedsiębiorców ustawami które sami piszą. Wynagrodzenia mają 10-20 tyś zł a majątki po setki milionów...skąd? Co? każdy nagłe jak się pojawi w sejmie czy w rządzie dostaję darowiznę od pradziadka???🤣 A kto jest ta połowa? Właśnie te ludzi, jak wyżej było wymienione, które pracują na firmach, biorą bezsensowne chorobowe przez koronawirus, żyją za 500+, studenci który wierzą w super przyszłość w swoim kraju a później uciekają za granicę, emeryty ...i t.d nie muszę chyba za dużo tłumaczyć. Czemu dziennikarzy nie pójdą po firmach a tylko pytają u ludzi na ulicach w czas pracujący... i co to za ludzi które na ulicach w biały dzień? Właśnie wieksza połowa studenci, emeryty i bezrobotni. A czemu nie jest głośno mówiono że te firmę karmią cały ten system? W tym Rząd i wszystkich pracujących! Mam swoją firmę, zarabiam około 12-15 tyś miesięcznie , mam 12 pracowników który zarabiają po 3-4 tyś netto miesięcznie . Jak będą takie podatki to wolę zamknąć tą firmę i prowadzić działalność jednoosobową i w prawie wszystkich pracowników zwolnić i spać spokojnie. Tylko czy rząd im da pracę i wynagrodzenia? Może w końcu staniemy przeciw tego fałszywego rządu??? Z wielkim szacunkiem - Roman SW