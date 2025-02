"Nie będzie mojej zgody". Urzędniczka skarbówki odpowiada Brzosce

Apel do Rafała Brzoski

"Stwierdza Pan, że 'mamy wiele wspaniałych urzędów skarbowych otrzymujących co roku nagrody od podatników za doskonałą organizację. I jeśli ograniczymy kontrole fizyczne skarbówki o połowę, to przedsiębiorcy, księgowe zyskają kilka dni pracujących. A urzędnicy? Oni będą mogli skupić się na tym, co przyciągnęło ich do służby publicznej — ściganiu ludzi, którzy chcą iść na skróty, kosztem nas wszystkich'. Dziękuję za merytoryczną opinię o urzędach skarbowych, ale przejdźmy do meritum Pańskiej wypowiedzi" - napisała Jagodzińska.

- Nie chodzi nam o to, by od razu był nakaz orzekania na korzyść podatnika. Chodzi o to, żeby był zakaz orzekania na jego niekorzyść. Nie mówię nawet o przedsiębiorcach. Nie macie pojęcia, ile spływa do nas spraw, gdzie ktoś sprzedał nieruchomość, środek trwały, zawarł umowę cywilnoprawną, a po pięciu latach odzywa się do niego urząd skarbowy i zaczyna kontrolę na podatniku. Osobie fizycznej, nie biznesie - tłumaczył. I dodał: - Chodzi nam o to, by urzędnicy przestali gnębić społeczeństwo takim podejściem. To powinno działać jak w prawie karnym. Tam jest domniemanie niewinności, a nie domniemanie winy.