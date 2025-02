Tusk nagle zwrócił się do Brzoski. "Bierze pan to?"

To jest właśnie robienie z polskiego wyborcy de8ila. Niespełnione obietnice np. zniesienie podatku Belki czy podwyższenie kwoty wolnej i dużo innych, podtapianie polskiej gospodarki by ratować niemiecką (nie wiem czemu czy tam premier rodzinę ma), a teraz wielki prawicowiec od zawsze, kończyć z zielonym ładem, dlaczego ceny energii takie wysokie kto to widział itp. W Polsce jest partia która mówiła krytykowała zielony ład od zawsze (Mentzen, Bosak). Poparcia Im nie zabierzecie to nie jest dobrowolny ZUS co się stał wakacjami od ZUSu.