Fiskus zyskuje nowy bat na zadłużonych. Wystarczy e-mail, by zareagował

"Od 1 lipca 2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji" - w taki enigmatyczny sposób Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany na swoich stronach.