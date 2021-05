Money.pl ujawnia: tak mogły wyglądać wybory prezydenckie 2020. Urny przy kościołach i na stacjach Orlenu

Cofnijmy się o rok. Mamy kwiecień 2020 r., wokół szaleje pandemia, a Polacy zachodzą w głowę: co z tymi wyborami? Właśnie wtedy resort aktywów państwowych zarządził przygotowanie głosowania korespondencyjnego na 10 maja, choć decyzja ta nie była umocowana żadną ustawą.

W rolę Państwowej Komisji Wyborczej wcieliła się wówczas Poczta Polska. Biuro analiz operacyjnych spółki przygotowało plan rozmieszczenia w całym kraju mobilnych urn wyborczych, do których głosujący mogliby wrzucać koperty z oddanym głosem. Urny miałyby być przenoszone przez pocztowców.

Plan, do którego dotarł money.pl, dotyczy 4 województw, w których miało powstać 138 mobilnych punktów, a wśród nich 65 przy stacjach Orlenu i 24 na parafiach lub kościelnych parkingach (blisko co piąta urna). Nasi rozmówcy podają, że takie plany zostały przygotowane dla wszystkich województw.

Sytuacja na Podlasiu. 23 mobilne urny, w tym pięć przy parafiach. Sporo, zważywszy na to, że od lat region uchodzi za bastion wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którym z założenia bliżej do kościoła niż np. zwolennikom Lewicy. Nieco inaczej wyglądała sytuacja na Mazowszu. Na 58 urn aż 49 z nich miało znaleźć się na stacjach Orlenu, spółki zarządzanej przez Daniela Obajtka .

PiS chciał dotrzeć do swoich wyborców?

Podobnego zdania jest Piotr Moniuszko, szef Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, były pracownik PP. Uważa, że mobilne punkty byłyby używane z myślą o ułatwienia głosowania wyborcom konkretnej partii. - Widać, że te wybory były ustawiane, a rola wyłonionego wówczas prezesa (Tomasza Zdzikota, byłego sekretarza stanu w MON - red.) ograniczała się do wykonywania woli politycznej przełożonych z resortu aktywów - komentuje.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy we wtorek biuro prasowe Poczty Polskiej. Do momentu ukazania się artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.