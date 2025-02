Gorąco w Sejmie. Minister do prezesa PiS: splądrowaliście portfele Polaków

PiS chce obniżyć stawkę VAT na żywność

Przypomniał, że na początku stycznia PiS złożył w Sejmie trzy projekty ustaw zakładających obniżkę stawki VAT na żywność z 5 do 0 proc., oraz na energię i gaz z 23 do 8 proc. Szef PiS stwierdził, że to "bardzo proste projekty", ale wciąż nie zostały im nadane numery druków. - Nie są podjęte przez Sejm - podkreślił.