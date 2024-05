Jaki PIT płaci przeciętny Polak? Oto prawda o zarobkach i podatkach

Konstytucjona... 50 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Niedawno obchodzilismy rocznice Konstytucji RP ? Wobec tego Konstytucja mówi: ,,Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.'' Wobec tego przyznawanie 800 plus danej grupie (wyborczej) ludzi którzy posiadają dzieci niepełnoletnie , a nie przyznawanie 800 plus innym osobom majacym dorosłe dzieci, lub nie posiadajacym dzieci jest dyskryminowaniem tej grupy społecznej i łamaniem Konstytucji. Przyznawanie 800 z budżetu podatników na który wszyscy łożymy pieniedzy wyszczególnionej grupie wyborców tylko dlatego ze posiadają dzieci, jest dyskryminowaniem reszty która musi pracowac i płacić drożyzne w cenach i rachunkach wlasnie za taką sytuacje (bo te pieniadze nie sa dawane za darmo) dziure budżetowa trzeba po niej załatac, a czym? ano drożyzną. Teraz rozumiecie czemu jak gaz tanieje na całym świecie lub ropa a w PL jest coraz droższy-droższa? to jest błędne koło i tak zwany myk wyborczy, propagandowe kupowanie sobie głosów. Przyznawanie karty dużej rodziny równiez narusza zakaz dyskryminacji bo jest przyznawane tylko danej grupie wyborców i tylko dlatego że mają gromadki dzieci , dzieki temu ta grupa posiada zniżki w sklepach itd a co z pozostałymi ludzmi którzy ich nie dostają? to jest ponownie łamaniem Konstytucji RP i naruszanie zakazu dyskryminacji innych osób którzy nie dosyponują gromadkami dzieci , można by tak jeszcze długo wymieniac... Wiecie dlaczego tak sie dzieje? Bo społeczeństwo milczy i się zgadza na takie gwałcenie praw i oskubywanie , wszak czesc tego spoleczenstwa dostaje pieniadze (800plus) kosztem innej czesci spoleczenstwa ktora na to pracuje. Plandemia dokladnie zobrazowała to że można wszystko robić z wami przez polityków , łamac Konstytucje a wy itak nic na to ;) W takiej sytuacji proponuje dac sobie spokoj z Konstytucja i powolywaniem się na nią skroro jest raz po raz gwałcona, po co najwyższy akt prawny który nie jest wogle przestrzegany, zrozumieliscie ,,politycy'' zarówno poprzedniej partii będącej u władzy (500plus to był pomysł pisowców co wygenerowało drożyzne) jak i obecnej?