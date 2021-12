Jest sposób na Polski Ład? Ekspert tłumaczy. "Widzimy światełko w tunelu"

Eksperci podatkowi podkreślają, że większość straci na Polskim Ładzie. Istnieje jakiś sposób na obniżenie podatków? - Widzimy pewnego rodzaju światełko w tunelu przez alternatywne struktury wynagradzania. B2B to może być podatek liniowy, a mogą być też ryczałt ewidencjonowany. Fiskus złagodził pewne stawki dla pewnych grup podatników. Widać, że ta forma współpracy jest bardziej opłacalna niż podatek liniowy - powiedział w "Money. To się liczy" Grzegorz Grochowina, Deputy Director KPMG. - To, czy ona jest opłacalna, zależy od wielu warunków. Między innymi od tego, że przy ryczałcie opodatkowujemy przychód. Tyle, ile zarobiliśmy, tyle będzie opodatkowane - dodał.