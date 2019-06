Komisja ds. VAT. Zeznaje Jacek Cichocki, były szef kancelarii Donalda Tuska

Artykuł aktualizowany

Jacek Cichocki zeznaje przed komisją śledczą ds. VAT. Był ministrem spraw wewnętrznych, szefem KPRM oraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS pytał byłego ministra m.in. o prace nad rządowym projektem dotyczącym zwalczania przestępczości zorganizowanej, a także o sygnały, jakie otrzymywało MSW w sprawie przestępstw uszczuplających dochody Skarbu Państwa.

- Jestem przyzwyczajony do przesłuchań w prokuraturze, jako świadek oczywiście. Tam jednak ten proces wygląda w ten sposób, że po zbadaniu stanu mojej pamięci, który nie jest za duży, bo i dokumentów i wątków w czasie mojej pracy była ogromna ilość, zawsze prokurator stara się pogłębić temat poprzez pokazanie dokumentów czy dyskusję merytoryczną nad konkretnymi kwestiami, wspierając się właśnie dokumentami. Ale ja oczywiście jestem do dyspozycji - powiedział Jacek Cichocki.

Były minister w rządzie Tuska odniósł się w ten sposób do zadawanych pytań przez Marcina Horałę. Przewodniczący powoływał się na pisma, których świadek nie był w stanie zobaczyć, a nie pamiętał ich treści czy w ogóle istnienia.

- W tych pismach, bo było ich mnóstwo, kierowanych do pani premier Kopacz bezpośrednio lub do ministrów, pojawił się taki wątek, to pismo Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftą do pani premier. Jeden cytat: "zaniepokojenie branży budzą doniesienia wskazujące na fakt podjęcia zatrudnienia w firmach podejrzanych o wyłudzenia podatkowe w obrocie paliwami przez emerytowanych funkcjonariuszy policji wysokiej ranki, a także zakup paliwa w takich firmach przez podległe MSW centrum usług serwisowych". Z tym wątkiem jakoś się pan zetknął? - zapytał Horała.

Dotyczy to okresu, kiedy Cichocki nie był już szefem MSW. - Tego wątku nie pamiętam. Natomiast pamiętam wątek w ogóle problemów z obrotem paliwami i intensywną działalność kontrolną ministra Szczurka, który podejmował różnego rodzaju kontrole skoordynowane, chyba na skalę, przynajmniej we wschodniej części Polski, wcześniej nieprowadzonych. Nie wiem czy to pismo, czy szereg innych, ale zainicjowały te działania kontrolne, a później ściganie nieprawidłowości w tym zakresie - odpowiedział Cichocki.

Horała doprecyzował, że bardziej chodziło mu o to, że w piśmie pojawia się informacja o centrum podległym ministrowi spraw wewnętrznych, które kupuje paliwo w takich firmach. - Jeżeli takie pismo trafiło do kancelarii, na pewno zostało zadekretowane zgodnie z kompetencją - odparł Cichocki.

Inny członek komisji, Andrzej Matusiewicz z PiS, pytał Jacka Cichockiego, czy była jakaś inicjatywa MSW w zakresie zmiany przepisów karno-skarbowych. - Jako wspierający premiera nie występowałem z żadną inicjatywą w tej materii, to nie było w mojej kompetencji - stwierdził Cichocki.

- Jakie były procedury, jeśli chodzi o zgłoszenia problemów z tematyki przestępstw vatowskich przez różne branże? Z poziomu MSW, jak i z poziomu Rady Ministrów - zapytał z kolei poseł Wojciech Murdzek z PiS. - Jeżeli w tego typu pismach było podejrzenie popełnienia przestępstwa to zapewne były kierowane do prokuratury. Natomiast jeżeli były tam kwestie merytoryczne, wskazujące na potrzebę jakichś zmian legislacyjnych, to były kierowane do ministra finansów. W Polsce, jak i w całej Europie, wiodącym w kwestiach podatków jest minister finansów - odpowiedział Cichocki.

