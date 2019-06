Komisja ds. VAT. Do punktowania Horały dołączył Rostowski

"W Raporcie UE z 2012 o luce VAT, na który powołał się Horała w pytaniu do Donalda Tuska, czternaście krajów miało wyższą lukę niż Polska, a nie siedem, jak to twierdził Horała" – napisał na Twitterze Jacek Rostowski, były minister finansów.

Rostowski odniósł się tym wpisem do przesłuchania Donalda Tuska przed komisją śledczą ds. VAT oraz do plansz prezentowanych przez komisję w trakcie pytań do świadka.