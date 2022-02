Księgowi nie zostawiają na Polskim Ładzie suchej nitki. Reforma podatkowa spędza im sen z powiek

Hmmm 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Primo - tylko kryptowaluty uratują nas przed inflacją. Są spoko i wymienia się je na zwykłe złotówki czy dolary w jedną i drugą stronę w parę sekund. Secundo - płacenie podatków przy tak wysokiej inflacji i wzrastających kredytach stanie się niebawem pojęciem niewykonalnym dla przeciętnej firmy. Zresztą zlikwidowanie VAT na część produktów, spadek rentowności działalności i podniesienie kwoty wolnej ... to brak podatków do płacenia przez firmę. A to oznacza zatory w płatnościach i mocny dodruk pieniądza papierowego przez państwo, a więc dalszy wzrost inflacji .... tylko kryptowalut nie moża dodrukować bez końca w określonym czasie i w tym ratunek dla nas wszystkich.