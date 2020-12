Nagłe zmiany dla firm od stycznia. "W ostatnim możliwym terminie"

- Zdecydowanie więcej podmiotów będzie miało prawo do tego, żeby zapłacić podatek CIT o stawce 9 proc. Warunkiem jest status małego podatnika. Jest mowa o tym, że wiele podmiotów skorzysta z takiej możliwości, ale trudno to tak naprawdę oszacować - mówiła w programie "Money. To się liczy" Małgorzata Samborska, doradca podatkowy Grant Thornton. Ekspertka tłumaczyła też zmiany opodatkowania spółek komandytowych, które od stycznia 2021 r. zostaną objęte podatkiem CIT. - To mocno kontrowersyjna zmiana. Ustawa pojawiła się w ostatnim możliwym terminie, jest mało czasu, żeby zastanowić się nad alternatywą. Firmy rozważają, czy się przekształcić, czy zostać w dotychczasowej strukturze - wyjaśniała Małgorzata Samborska.