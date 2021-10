Napoje gazowane zdrożały o 36 proc. Ich sprzedaż spadła o jedną piątą

Sprzedaż napojów gazowanych spadek sprzedaży od stycznia do sierpnia 2021 roku w stosunku do tożsamego okresu 2020 przekracza 20 proc. Jednocześnie ich ceny wzrosły o ok. 36 proc. (z poziomu 3,50 do 4,76 zł/l). W podobnej skali rosną ceny wód smakowych ok. 33 proc. (z 2,60 na 3,47 z/l) przy 21 proc. spadku wolumenu sprzedaży. Spadek sprzedaży herbat mrożonych był mniejszy – wyniósł 5 proc., natomiast cena za litr wzrosła o 18 proc. rdr.