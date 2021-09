Polski Ład kosztem wyższych cen piwa? Senator proponuje kompromis

Statystyki pokazują, że przeciętny Polak wypija rocznie około 136 litrów piwa. Przez wielu traktowane jest jak zwykły napój. Ponad połowa z nas nie utożsamia go z alkoholem.

To ogromny biznes i zdają sobie z tego sprawę rządzący, którzy mają przed sobą poważne wyzwanie związane ze znalezieniem pieniędzy na realizację zapowiedzianego w tym roku Polskiego Ładu. Pod pozorem zadbania o zdrowie Polaków wprowadzono podatek cukrowy. Dlaczego nie zwiększyć wpływów z akcyzy od piwa?

To pytanie w głowach osób odpowiedzialnych za podatki w Polsce przewija się od dłuższego czasu, co wybrzmiało w kuluarowych rozmowach na Forum Ekonomicznym w Karpaczu .

Na zmiany akcyzy gotowe ma być ministerstwo zdrowia i Adam Niedzielski . Jego resort byłby jednym z największych beneficjentów zmian akcyzowych. Poparcie dla projektu zmieniającego pobór akcyzy na model proporcjonalny (od ilości alkoholu w danym napoju) wyraził też Henryk Kowalczyk, poseł, szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Mogłoby to dać do budżetu rocznie 4-5 mld zł.

Jest kompromisowe rozwiązanie

- Ja widzę dwa problemy, które wymagają uregulowania. Pierwszy to piwa zbyt tanie, wręcz powiedziałbym groszowe, które nie są żadnym piwem, natomiast ułatwiają alkoholizowanie się. One powinny mieć pewną minimalną stawkę akcyzy, która by tę cenę podnosiła - wskazuje Marek Borowski.