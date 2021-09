Rusza XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Prawie 200 wydarzeń

Biorący udział w wydarzeniu poznają szereg odpowiedzi i propozycji na nurtujące biznes pytania. Choćby na to, jak przyciągnąć pracowników do swojej firmy , kiedy tych na rynku brakuje.

"Europie brakuje przywództwa"

- To jasno wskazuje na to, jak goście potrzebują okazji, by się ze sobą spotkać, by ze sobą porozmawiać. Staramy się jednak przy każdej okazji zapewnić naszych gości, że organizowane przez nas wydarzenie będzie bezpieczne. Pytamy o szczepienia, sugerujemy możliwości przeprowadzenia badań na miejscu, będzie oczywiście dezynfekcja, odstępy, maseczki - zapewnił.