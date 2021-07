Nie ma zgody w rządzie. Jarosław Gowin przeciwny pomysłom PiS

Gowin tłumaczył w Polsat News, że pomysły podatkowe PiS wcale nie będą obciążać najbogatszych, a dotkną za to ”miliony ciężko pracujących Polaków”.

- Dzięki propozycji Porozumienia, mojej własnej, jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę, nie będzie płacił wyższych podatków nikt, kto zarabia do 13 tys. zł brutto i to jest rozwiązanie, które my akceptujemy – mówił Jarosław Gowin w Polsacie.