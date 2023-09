Nowa funkcja mObywatela. Ma ułatwić prowadzenie firmy

Jak poinformował, resort cyfryzacji uruchomi mBiznes, czyli nowe funkcje kierowane do osób prowadzących jednoosobową działalność i niezatrudniających pracowników.

"[mBiznes - przyp. red.] pozwoli wykonać wszystkie podstawowe czynności związane z prowadzeniem takiej firmy. ZUS, podatki, zezwolenia, korespondencja z urzędami - to wszystko będzie możliwe bez wychodzenia z biura " - zapewnia Cieszyński.

"Podoba się?" - dopytuje we wpisie minister Cieszyński.

Nie tylko dokumenty

Jak wcześniej zapowiadał szef resortu cyfryzacji, rządowa aplikacja ma stale poszerzać możliwości i nie ograniczać się do funkcji portfela.

- Nasza wizja mObywatela jest taka, żeby przestał to być tylko portfel dokumentów, ale żeby to się stało aplikacją transakcyjną, czyli taką, w której możemy od A do Z załatwić naszą sprawę, tak jak np. w systemie e-Pit jesteśmy w stanie wchodząc na stronę, dosłownie kilkoma kliknięciami złożyć zeznanie podatkowe, tak samo chcemy, żeby równie wygodnie załatwiało się sprawy przy pomocy aplikacji - mówił w marcu Janusz Cieszyński.