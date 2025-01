Obraz stanu finansów Rosji. Kreml głęboko sięgnął do kieszeni obywateli

Wyższe podatki i nowe opłaty

Za dochód od 2,4 mln do 5 mln rubli rocznie stawka wzrosła do 15 proc., od 5 mln do 20 mln rubli - do 18 proc., z 20 mln do 50 mln rubli - do 20 proc., ponad 50 mln rubli - do 22 proc. Stawka dla obywateli o dochodach poniżej 2,4 mln rubli rocznie pozostała na poziomie 13 proc.