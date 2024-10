Ulga podatkowa dla młodych. Co dalej? Resort odpowiada

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Chodzi przy tym, co do zasady o przychody otrzymywane z tytułu: pracy na etacie, osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, odbywania praktyki absolwenckiej, odbywania stażu uczniowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego.