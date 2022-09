Milion nie trafi do zwycięzcy "Milionerów". Swoje zabierze skarbówka

sntoheu 19 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Te wygrane padaja tak rzadko, ze to wstyd, ze to glupie panstwo odbiera czesc wygranej. Za wygranie miliona powinna byc nagroda: nie pobieramy podatku. I tyle. Tak by to w normalnym kraju wygladalo, ale... czy ten kraj kiedykolwiek byl normalny w jakimkolwiek sensie?