PiS obiecał kolejne transfery socjalne. Nie wyklucza powrotu do pomysłu podatku handlowego

Hat-trick Kaczyńskiego. Prof. Orłowski dla money.pl: "płacę minimalną zje inflacja, a gonitwa Niemiec to fantazja"

Fogiel wyjaśnił, że wyrok unijnego sądu otworzy furtkę do wprowadzenia podatku od sklepów wielkopowierzchniowych wcześniej zablokowanego przez Komisję Europejską. - Będziemy rozważać, czy ten pomysł podatku od sklepów wielkopowierzchniowych nie powinien wrócić - dodał.

Dodatkowe wpływy do budżetu w razie zwycięstwa PiS będą potrzebne m.in., by sfinansować obietnicę podniesienia minimalnej emerytury do 1200 zł i wypłaty dwóch "trzynastek" w roku 2021. Jak liczyliśmy w money.pl, gdyby pieniądze mieli otrzymać wszyscy emeryci, niezbędne byłoby około 24-25 mld zł.