PIT za 2023 r. Pracodawco, pamiętaj o potwierdzeniu odebrania PIT-11. Inaczej sroga grzywna

Co roku 15 lutego skarbówka macha flagą na start dla polskich podatników. Wyścig trwa do 30 kwietnia. W tym czasie Polacy uzyskujący w poprzednim dochody podlegające opodatkowaniu muszą dostarczyć do swojego urzędu skarbowego deklarację podatkową PIT. Na jej podstawie fiskus albo wypłaci nam zwrot, albo też będzie domagać się od nas dopłaty podatku.

PIT za 2023 r. Pracodawca musi dostarczyć PIT-11

Nie inaczej jest też w 2024 r. Polscy obywatele lub podatnicy zarabiający na ziemiach polskich muszą rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2023 r. Jak tłumaczyliśmy w money.pl, pomóc im w tym może program "Twój e-PIT", który przygotuje wstępną deklarację na podstawie PIT-11, który dostarczają pracodawcy. Choć trzeba przy tym pamiętać, że system ten nie przewiduje ulg, z jakich możemy skorzystać w danym roku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ulgi, o których Polacy zapominają. Ekspertka: warto odświeżyć pamięć

Zatrzymajmy się właśnie przy deklaracji PIT-11. Wypełnia go pracodawca, a ma na to czas do 31 stycznia. Termin ten nie jest przypadkowy, gdyż fiskus potrzebuje tych danych do przygotowania deklaracji podatników do systemu "Twój e-PIT", które udostępnia 15 lutego.

Następnie firma musi przekazać PIT-11 zatrudnionym przez siebie osobom. Ma na to czas do końca lutego. Może dostarczyć im je: osobiście, pocztą lub elektronicznie.

PIT za 2023 r. Za brak potwierdzenia sroga kara

Jak przypomina serwis infor.pl, firma, czyli płatnik podatku, nie ma obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego odbiór formularza PIT-11 przez podatnika. Może się ono jednak okazać przydane jako dowód.

Jeśli bowiem w przypadku danego podatnika fiskus będzie prowadzić postępowanie podatkowe, to może się okazać, że zwróci swój wzrok na pracodawcę. I to na nim będzie ciążył obowiązek udowodnienia doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości.

Jeśli natomiast skarbówka uzna, że płatnik dostarczył PIT-11 po terminie, to może zapłacić grzywnę z tego tytułu w wysokości do 180 stawek dziennych, która wynosi od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. 141,40 zł (4242 zł – czyli minimalna pensja w tym okresie – podzielone przez 30 dni).

To oznacza że grzywna z tego tytułu może wynieść od 141,40 zł do nawet 25 tys. 452 zł – wylicza infor.pl.

PIT za 2023 r. Wielka akcja rozliczeń podatków dla 22 mln Polaków

Możliwość składania PIT-ów dla większości Polaków rozpoczęła się w czwartek 15 lutego. Od tego dnia w serwisie "Twój e-PIT" są udostępnione dokumenty wstępnie wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową. Rozliczenia PIT będzie można składać przez kilka tygodni, jednak należy jednak zrobić to najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Można jednak złożyć też dokumenty samemu, a nie za pośrednictwem rządowej platformy. Jeśli jednak będziemy chcieli złożyć deklaracje podatkowe w formie papierowej, to musimy pamiętać o terminach. W przypadku wysyłki dokumenty trzeba nadać w placówce Poczty Polskiej przed upływem ustawowego terminu na złożenie zeznania, a więc przed końcem kwietnia.

Obowiązek złożenia deklaracji PIT dotyczy nawet 22 mln podatników.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.