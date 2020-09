Podatek handlowy. Polska nie będzie domagać się odszkodowania od Komisji Europejskiej

Marki na wojnie z galeriami handlowymi. "Niektórzy chcieli wykorzystać sytuację"

Momentem przełomowym okazał się 16 maja 2019 roku, kiedy to Sąd Unii Europejskiej przyznał rację stronie polskiej i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi formy pomocy państwa. KE wniosła apelację od tego orzeczenia do TSUE.

Podatek handlowy miał wejść w życie we wrześniu 2016 roku. Według szacunków rządu rocznie do budżetu wpływałoby z tego tytułu ok. 1,6 mld złotych rocznie.

To oznacza, że w okresie 2016-2020 łącznie byłoby to ok. 7 mld złotych. Jednak dodatni wpływ na cały sektor finansów publicznych za wskazane lata byłby nieco niższy i wyniósłby ok. 6,5 mld złotych.