Podatek handlowy znów odroczony. Sejm poparł pomysł rządu

Sieci handlowe mogą odetchnąć co najmniej do początku lipca 2020 roku - do tej daty bowiem rząd chce odroczenia naliczania tzw. podatku handlowego. Za pomysłem gabinetu Mateusza Morawieckiego zagłosowało 429 posłów, wstrzymało się zaledwie 3. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Podziel się Dodaj komentarz