Podatek od cukru. Branża bije na alarm

Prezes branżowej izby wskazuje także na inne zagrożenia, m.in. to, że ucierpią konsumenci o niższych dochodach oraz polskie firmy, wytwarzające napoje w oparciu o buraka cukrowego, uprawianego przez polskich rolników. Zachodzi zatem obawa, że średniej wielkości polskie firmy nie będą w stanie udźwignąć nowego podatku.

Rząd jednak idzie w zaparte i tłumaczy swój ruch zdrowiem Polaków. Miałoby to ich zniechęcić do kupowania, a producentów skłonić do redukowania w produktach zawartości cukru i substancji słodzących. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają iść na walkę z otyłością oraz profilaktykę.