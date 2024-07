Podatek od mieszkań i domów w górę. Nowe stawki na 2025 r.

wyrolowany pr... 30 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Premierze Tusk co z wcześniejszymi emeryturami kiedy przeliczenie do pełnych po ukończeniu wieku emerytalnego .Jesteś zwykłym szachrajem uchwaliłeś prawo działające wstecz i ty się chwalisz praworządnością wstyd i hańba. To za twoich rządów aktem prawnym ustawa z dnia 11 maja 2012 roku do Art. 25 dopisano /1 b / Teraz bądź honorowy i go zlikwiduj. Kiedy odchodziłem na wcześniejszą emeryturę w 2009r nie było wiadomo nic o Art. 25 /1 b