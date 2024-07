GUS ujawnił zupełnie nowe dane. Polacy muszą być gotowi na wzrost podatków

Główny Urząd Statystyczny 15 lipca opublikował nie tylko dane dotyczące tempa utraty wartości pieniądza w czerwcu. Dzięki osobnemu komunikatowi wiemy też, że inflacja za pierwsze półrocze 2024 roku wyniosła 2,7 proc. Jak wyjaśnia inFakt, na podstawie właśnie tych danych Minister Finansów wyda obwieszczenie o opłatach i podatkach lokalnych.

Analitycy inFakt podkreślają skalę wzrostu podatków i opłat lokalnych w ostatnim czasie. Według ich obliczeń, w ciągu ostatnich dwóch lat te obciążenia wzrosły o blisko 30 proc.

Eksperci przytaczają konkretne przykłady. W 2022 roku maksymalna stawka za lokal mieszkalny wynosiła 0,89 zł za 1 m2, podczas gdy w bieżącym roku jest to już 1,15 zł. InFakt przekłada te dane na praktyczne przykłady, wskazując, że dla 75-metrowego lokalu mieszkalnego oznacza to wzrost opłaty rocznej o 19,50 zł. W przypadku 150-metrowego biura, jak podaje firma, wzrost jest jeszcze bardziej znaczący - z 25,74 zł za 1 m2 do 33,10 zł, co przekłada się na roczny wzrost opłaty o 1104 zł.

Polacy powinni spodziewać się wyższych podatków

InFakt przewiduje, że podwyżka opłat lokalnych w 2025 roku nie będzie już tak wysoka jak w poprzednich latach. Firma przedstawia konkretne wyliczenia. Maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego mają wzrosnąć o 0,03 zł za 1 m2, a w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 0,89 zł za 1 m2. Według wyliczeń inFakt, nowe stawki wyniosą odpowiednio 1,18 zł i 33,99 zł za 1m2.

Dla posiadacza mieszkania o powierzchni 50m2 oznacza to wzrost podatku o 1,50 zł, natomiast przedsiębiorca za 100-metrowe biuro zapłaci w 2024 roku o 89 zł więcej.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt, zwraca uwagę na istotny aspekt tych zmian. - Pamiętajmy, że obwieszczenie, które wyda Minister Finansów określi najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Gdańsk w roku 2024 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie. Trudno spodziewać się, że w 2025 roku będzie inaczej - pisze w komentarzu.

Podatek od psa też w górę

InFakt zwraca uwagę, że wzrost opłat lokalnych nie ogranicza się tylko do nieruchomości. Podatek od posiadania czworonoga może wzrosnąć w 2025 roku o niecałe 5 zł, z 173,57 zł do 178,26 zł. Analitycy inFakt wskazują również na wzrost opłat uzdrowiskowych pobieranych w kurortach, których maksymalna wysokość ma wynieść 6,38 zł za dobę, w porównaniu do obecnych 6,21 zł.

Szczególną uwagę inFakt zwraca na podwyżki czekające firmy transportowe. Szczegółowe wyliczenia dotyczą m.in. podatku od samochodów ciężarowych o różnej dopuszczalnej masie całkowitej. Według prognoz, dla pojazdów o masie od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie podatek wzrośnie z 1173,18 zł do 1204,87 zł. Dla pojazdów o masie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie podatek ma wzrosnąć z 1957,124 zł do 2009,96 zł, a dla pojazdów powyżej 9 ton - z 2348,52 zł do 2411,93 zł.

InFakt podaje również informacje o wzroście podatków dla posiadaczy autobusów. Dla pojazdów o mniejszej liczbie miejsc (do 22 poza kierowcą), stawka podatku ma wzrosnąć o 74,88 zł, osiągając poziom 2848,04 zł. Dla autobusów z minimum 22 miejscami siedzącymi, podatek ma wynieść 3600,68 zł, co stanowi wzrost o 94,66 zł.

Na zakończenie swojej analizy, inFakt informuje, że ostateczne maksymalne stawki podatków lokalnych zostaną ogłoszone w obwieszczeniu, które prawdopodobnie ukaże się w ciągu najbliższych dwóch tygodni od daty publikacji analizy.

