Podatek od smartfona. Nawet Friz będzie artystą? Łepkowska komentuje

Boli??? 23 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

A co was ten Friz tak boli? On da sobie radę, jest pomysłowy, pracowity i ma głowę do interesów. I może macie wątpliwości, ale... ON PŁACI PODATKI!!! Zarówno on, jak każdy z członków Jego Ekipy. I jak być może się domyślacie: duży dochód, duży podatek! Więc kto kogo będzie finansował??? Cieszcie się, że jest ktoś taki i płaci podatki na wsze plusy+++ :)