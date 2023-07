Podatek od sprzedaży mieszkania. Jest legalny sposób, by go nie płacić

Sprzedaż mieszkania obciążona jest 19-proc. podatkiem dochodowym , o ile od zakupu nieruchomości nie upłynęło pięć lat. "Wyborcza" opisuje przypadek swojej czytelniczki Magdy, która po trzech latach posiadania 70-metrowego mieszkania w centrum Gdańska, postanowiła je sprzedać. Okazuje się jednak, że może podatku z tego tytułu nie zapłacić w ogóle. I to legalnie.

"Może go uniknąć, gdy pieniądze przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe w nowej nieruchomości. Ma na to trzy lata od transakcji" - czytamy. Pomocna jest interpretacja ministra finansów, którą można znaleźć pod numerem DD2.8202.4.2020. Zgodnie z nią uprawione do ulgi są wydatki na zakup i montaż: