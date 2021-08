Podatek przychodowy. Firmy będą uciekały za granicę? Ekspertka: Nie polecam

Koniec z rejestracją firmy w Czechach po niższe podatki? - Odradzam, to jest obarczone dużym ryzykiem. Szczególnie dla osób, które nie przenoszą się razem z firmą za granicę. Już dziś są przepisy, ale w Polskim Ładzie będą bardzo wzmocnione, przez stworzenie domniemań - powiedziała w "Money. To się liczy" Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. - Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba rozważyć krajowe rozwiązania. Mamy prostą spółkę akcyjną, która nie wymaga kapitału, mamy podatek estoński, on będzie całkiem interesującą alternatywą. A do tego wszelkiego rodzaju ulgi. Ale mam jeden problem z Polskim Ładem, taki ogólny problem. Za chwilę mamy wrzesień, projekty ustaw trafią nie wcześniej niż we wrześniu, potem proces legislacyjny, a on nie skończy się przed końcem listopada. W zasadzie pewność jakie będą podatki od nowego roku będziemy mieli z końcem listopada, a to oznacza, że przedsiębiorcy będą mieli miesiąc, by te zmiany...