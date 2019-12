Podatki 2020. Dobra zmiana w VAT opóźniona. W pełni pojawi się w lipcu

Miały zniknąć z końcem 2018 r., w połowie 2019 r. i z końcem 2019 r. Ostatecznie zaczną znikać w kwietniu 2020 r., by wszyscy mogli o nich zapomnieć na zawsze w lipcu. Deklaracje VAT-7 składane co miesiąc (lub co kwartał – red.) przez przedsiębiorców już dziś są nieco bezsensownym rozwiązaniem. Urzędnicy Ministerstwa Finansów wiedzą to doskonale i od kilkunastu miesięcy pracowali nad wykreśleniem wysyłki z obowiązków nałożonych na przedsiębiorców.