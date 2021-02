Podatki w Polsce. "Czas obniżyć opodatkowanie ludzi najmniej zarabiających"

- Nie rozumiem, czemu zwalniamy z PIT-u młodego informatyka, który zarabia 8 tys. zł, a każemy płacić normalny PIT sprzątaczce, która jest trochę starsza, a zarabia 3 tys. zł. To, co niestety negatywnie wyróżnia Polskę to wysokie opodatkowanie niskich płac. Przy płacy minimalnej aż 40 proc. wynagrodzenia zabieranie w formie podatku. Pod tym kątem jako kraj zajmujemy piąte miejsce w UE. Tu i teraz powinniśmy skoncentrować na tym, aby obniżyć opodatkowanie ludzi najmniej zarabiających i takim rozwiązaniem jest podniesienie kosztów uzyskania przychodu (wydatki poniesione w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub działalnością gospodarczą – red.) – mówił w programie "Money. To się liczy" dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR.