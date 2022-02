Podsumowała miesiąc z Polskim Ładem. A to jeszcze nie koniec zamieszania

Pierwszą widoczną zmianą wymienioną przez ekspertkę są drożejące usługi księgowe. To właśnie na księgowych spadł obowiązek wdrażania podatkowej reformy związanej z Polskim Ładem. Przepisy te są na tyle niejasne, a zarazem wprowadzone w sposób błyskawiczny, że wymagały dużej wiedzy i znajomości materii od księgowych. Inaczej łatwo było o błędy.

Polacy dowiedzieli się, czym jest PIT-2

Choć Polski Ład miał być korzystny lub neutralny dla 90 proc. Polaków, to w praktyce emeryci i osoby otrzymujące wynagrodzenia na początku miesiąca jednym głosem alarmowały, że ich świadczenia i pensje się skurczyły. Ministerstwo Finansów wtedy wskazało winnego - PIT-2.

Po kolei. Od stycznia kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. To oznacza, że większa jest również kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek - wynosi ona obecnie 425 zł miesięcznie, choć jeszcze w 2021 r. wynosiła ok. 44 zł miesięcznie.

Od 2022 r. znika też możliwość odliczania od podatku składki zdrowotnej. Co za tym idzie, zwiększa się miesięczna zaliczka na podatek dochodowy, przez co pracownik zatrudniony na umowę o pracę może otrzymać pomniejszoną pensję. Można temu zaradzić - złożyć deklarację PIT-2. Jeżeli to zrobimy, pracodawca może pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli wspomniane 425 zł.

Pałacyk+

Trzecim skutkiem wymienionym przez Małgorzatę Samborską jest zwiększone zainteresowanie Polaków zabytkami. Wszystko przez nową ulgę zawartą w Polskim Ładzie, ochrzczoną w mediach mianem "Pałacyk+".

Dzięki niej inwestor, który zakupi nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków, może od podstawy opodatkowania odliczyć nawet do 500 tys. zł. Wystarczy, że wykaże on, iż zabytek remontuje (choćby na kwotę 1 zł). Kwota odliczenia jest uzależniona od wielkości nieruchomości.

Czwarty skutek to nawałnica pytań do Głównego Urzędu Statystycznego o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). Jest to klasyfikacja produktów, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym.

Pozew zbiorowy i strajki

Wróćmy jeszcze do wspomnianych niższych emerytur w styczniu. Noworoczne wypłaty świadczenia tak rozsierdziły seniorów, że zapowiedzieli oni pozew zbiorowy przeciwko państwu. Może on w tym przypadku dotyczyć naruszenia praw nabytych oraz norm konstytucyjnych. Chodzi zwłaszcza o art. 2 Konstytucji, określający zasady prawidłowej legislacji.

Grunt rządzącym się pali nie tylko w przypadku seniorów. Serdecznie dosyć reformy podatkowej PiS mają również pracownicy urzędów skarbowych. Organizacje związkowe rozważają nawet protesty.

W styczniu też Mateusz Morawiecki, by ratować twarz po PR-owej wpadce Polskiego Ładu, zapowiedział, że każdy, kto straci na Polskim Ładzie, będzie mógł się rozliczyć według starych zasad. Eksperci takie działanie nazywają dualizmem podatkowym i rozpadem państwa.

Wadliwy kalkulator na stronach MF

Ósmym skutkiem Polskiego Ładu jest ukrycie kalkulatora wynagrodzeń na stronach Ministerstwa Finansów. Kalkulator już wrócił, ale użytkownicy wciąż zgłaszają, że przedstawia on wyliczenia niemające pokrycia w rzeczywistości.

Ostatnimi dwoma skutkami wymienionymi przez Małgorzatę Samborską są: rosnąca wiedza Polaków o spółkach komandytowo-akcyjnych oraz zmiana zasad poprawnej legislacji.

Luty natomiast nie zapowiada spokoju. Według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" Polski Ład przejdzie jeszcze jedną, wielką reformę.

