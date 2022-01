Polacy informują nas o obniżonych pensjach w styczniu. To efekt Polskiego Ładu

Niższe pensje przez Polski Ład. Tracą m.in. dorabiający emeryci

Poprosiliśmy Czytelników, by informowali nas o zmianach w swoich pensjach w styczniu. Jak się okazuje, nadal nie brakuje osób, które tracą. Jak opisał pan Krzysztof, emeryt wojskowy, który dodatkowo pracuje na etacie, na emeryturze zyskał 60 zł: wzrosła z 34400 zł netto do 3500 zł, ale... stracił 272 zł w pensji. Jego płaca z etatu zmalała bowiem z 2660 zł do 2388 zł netto. "Reasumując, 217 zł do tyłu" - napisał nam pan Krzysztof. "Nigdy w życiu nikt nie obciął mi pensji, nawet za komuny, a tu proszę, taki bonusik za to, że pracuję" - dodał nasz Czytelnik.