Polacy pokochali piwo. Roczne spożycie przekroczyło 100 l na osobę

W 2018 roku spożycie piwa wyniosło 100,5 l na osobę i pierwszy raz przekroczyło barierę 100 l – podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wynik ten pokazuje, jak zwiększa się piwny rynek w Polsce – jeszcze w latach 90. przeciętny Polak spożywał ok. 30 l, a w pierwszej dekadzie XXI w. ok. 60-80 l.

Do powiększającej się branży odnieśli się przedstawiciele sektora spirytusowego i eksperci zdrowia publicznego. Ich zdaniem to głównie piwo przyczynia się do zwiększenia spożycia czystego alkoholu przez Polaków (w 2018 roku wynik ten wyniósł 9,55 l na osobę). W czasie powiększania się rynku piwnego wódka nie odnotowała zmian (3,3 l na osobę rocznie), a wino nawet spadło o 0,1 l do 6 l rocznie.