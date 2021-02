Polacy "rzucili się" na e-PIT-ty. Resort finansów pokazuje interesujące dane

Według Magdaleny Rzeczkowskiej, szefowej KAS, ważnym argumentem przemawiającym za internetowym rozliczaniem się z urzędem jest możliwość uzyskania szybszego zwrotu podatku (do 45 dni). - Dodatkowo podatnik ma dostęp do historii swoich e-PIT-ów, a dzięki integracji z serwisem e-Urząd Skarbowy do innych naszych e-usług - wymienia dalej.