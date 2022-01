Polski Ład bez tajemnic. Odpowiadamy na pytania naszych czytelników

Polski Ład wchodzi w życie w atmosferze chaosu i ciągłych zmian. Nowe przepisy podatkowe miały sprawić, że zarabiający najmniej będą płacić niższe podatki. Okazuje się jednak, że w wielu miejscach przepisy są niejasne i z powodu zawrotnego tempa wprowadzania zmian wywołują sporo wątpliwości.

Poprosiliśmy naszych czytelników o nadsyłanie pytań, które następnie zadaliśmy w programie "Money. To się Liczy" ekspertowi podatkowemu.

Masz pytania ws. Polskiego Ładu?

Zadaj je naszemu ekspertowi, wysyłając je na adres pytanie@money.pl. Odpowiemy na nie podczas programu "Money. To się liczy" w najbliższy piątek 4.02 po godz. 9:05. Transmisja na stronie Głównej Wirtualnej Polski, a relacja później na money.pl.

Zobacz także: Polski Ład. Ekspert odpowiada na pytania czytelników money.pl

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ?

"Mam dwa źródła dochodu. Emerytura i praca na pełnym etacie. Każde z tych świadczeń spełnia kryteria do naliczenia ulgi dla klasy średniej. Jeżeli dodam te dwa dochody, to przekraczam limit ulgi dla klasy średniej. Czy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie dla każdego z dochodów osobno, czy dla emerytury i pensji łącznie?" - pyta nasz czytelnik.

- W obecnym kształcie przepisów ulga dla klasy średniej może być stosowana jedynie wobec osób pracujących na etacie, i wąskiej grupy przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - wyjaśnia ekspert. - W tym przykładzie ulga będzie przysługiwała tylko w tej części, której dotyczy wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy.

Warto jednocześnie przypomnieć, że w parlamencie trwają prace nad ustawą rozszerzającą ulgę dla klasy średniej także na emerytów.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ. WSPÓLNE ROZLICZANIE

"Wszędzie mówi się o wspólnym rozliczeniu małżonków i ulgi dla klasy średniej, gdy oboje pracują lub jedno nie, bądź dla prowadzących rolniczą działalność. A co ze wspólnym rozliczeniem i ulgą dla klasy średniej, gdy jeden z małżonków jest zatrudniony na etacie, a drugi pobiera emeryturę?" - pyta pan Andrzej.

- Jeśli jeden z małżonków ma prawo do stosowania ulgi, to będzie ona obejmować także wspólne rozliczenie - tłumaczy Michał Wodnicki.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ. CZY WLICZA SIĘ DOCHÓD Z NAJMU?

"Czy do obliczenia limitu przychodu uprawniającego mnie do ulgi dla klasy średniej wlicza się źródło z najmu? A jeżeli tak, to czy wlicza się przychód, czy dochód?" - pyta nasz czytelnik.

- Ulga przysługuje pracownikom i przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jeśli mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który prowadzi najem w ramach działalności gospodarczej, to taka ulga przysługuje. Wtedy jest to przychód minus koszty. Jeśli jest to najem w ramach majątku prywatnego, to ulgi nie ma - wyjaśnia ekspert.

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ PIT–2?

"Żona pracuje w dwóch miejscach na umowę o pracę. Pierwsza to cały etat, kwota brutto 5700 zł oraz druga umowa u innego pracodawcy na 1/2 etatu przy kwocie brutto 2000 zł. PIT-2 złożyła zgodnie z ustawą u pierwszego pracodawcy, u drugiego pracodawcy już nie. Czy będzie zarabiać mniej o 425 zł u drugiego pracodawcy?" - pyta nasz czytelnik, pan Wojciech.

- To, czy będzie zarabiać mniej, zależy od tego, czy pracodawca w drugim zakładzie będzie stosować ulgę dla klasy średniej. Bo to, ile pracownik zarabia netto, jest pochodną kilku czynników. Mamy kwotę wolną, czyli 1/12 z 5100 złotych, czyli 425 złotych, do tego ulga dla klasy średniej, którą, z mocy prawa, każdy pracodawca powinien stosować, a dodatkowo rozporządzenie ministra finansów, zgodnie z którym, jeśli będzie to korzystniejsze, pracodawca powinien stosować stare przepisy, obowiązujące w roku 2021 - tłumaczy ekspert.

ULGA NA ZABYTKI. KOMU PRZYSŁUGUJE?

"Czy mogę zastosować ulgę, jeżeli kupiłem w zeszłym roku mieszkanie mieszczące się na starówce, która jest wpisana w rejestr zabytków? Ponadto rozumiem, że wydatki na fundusz remontowy również można odpisać?" - pyta inny czytelnik money.pl.

- Warto doprecyzować, że sama ulga dotyczy nie samego kupna zabytków, a wszelkich działań remontowych i konserwatorskich - wyjaśnia ekspert. - W całej tej uldze chodzi o to, żeby o nie dbać. I to właśnie wydatki na działania konserwatorskie, czy też nabycie nieruchomości w celu jej odnowienia są podstawą do naliczenia ulgi.

CO OZNACZA ZASADA 'ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ'?

"Co oznacza zasada Morawieckiego 'złotówka za złotówkę'? Czy skoro na skali podatkowej przekraczam łącznie limit dla ulgi dla kl. średniej, to nie utracę całej ulgi, ale tylko jej część?" - pyta jeden z naszych czytelników.

- Tu mamy dość duży dysonans. Bo ulga dla klasy średniej przysługuje, według obecnego brzmienia przepisów, tylko jeśli mieścimy się idealnie w widełkach 68 tys.-130 tys. złotych przychodu ze stosunku pracy. Premier Morawiecki pokazywał w ubiegłym tygodniu na slajdach, że "złotówka za złotówkę" oznacza, że nikt nie traci. Przepisów jednak jeszcze nie znamy - mówi Maciej Wodnicki.

Założenie jest takie, że jeśli kryterium dochodowe uprawniające do ulgi przekraczamy o złotówkę, to nie tracimy całej ulgi. Będzie przysługiwała w wymiarze ustalonym w ustawie, a nadwyżka po prostu nie będzie nią objęta.

- Podkreślam, że to jeszcze z przepisów nie wynika. Czekamy cały czas na to, aż one się pojawią - dodaje ekspert.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

polski ład podatki poradnik