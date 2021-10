Polski Ład. Dr Dudek: Podatki wzrosną, bo budżet się nie spina

Polski Ład obciąży budżet państwa. Namiesza w finansach publicznych? - Na razie nie wiadomo, jak on się skończy. Na razie się nie domyka. Zmniejszono szkodliwy wzrost składki zdrowotnej, bo nieprzemyślany i komplikujący system, a także w pewien sposób zwiększający obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw. Oczywiście patologie trzeba likwidować, bo jeśli ktoś naciąga działalność gospodarczą, a powinien być na umówię o pracę, to trzeba to likwidować, ale to rozwiązanie tego nie powoduje - powiedział w programie "Money. To się liczy" dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR. - To obciążenie zostało trochę zredukowane, ale dołożony został podatek przychodowy. To jest kolejna porażka i uderzy w polskie firmy. Będzie promowało import, a nie eksport. Mimo to Polski Ład się nie spina, to za mało. A rząd nie pokazał, z czego to sfinansuje, więc - moim zdaniem - czeka nas wzrost podatków. Uważam, że czeka nas podwyższanie podatków dla najbogatszych. Ta retoryka...