Polski Ład namiesza w wypłatach 1 proc. podatku? Jest odpowiedź wiceministra

Beneficjenci 1 proc. podatku alarmują, że w tym roku ich dochody mocno się uszczuplą. Wszystko przez Polski Ład i podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Zgodnie z wyliczeniami rządu na takim rozwiązaniu skorzysta 9 mln Polaków, którzy nie zapłacą podatku. A skoro go nie zapłacą, to nie odliczą też 1 proc. dla firm pożytku publicznego. Głos w tej sprawie zabrał wiceminister finansów Jan Sarnowski.