Polski Ład przyniesie zmianę przy korektach JPK_VAT. Koniec z czynnym żalem

Czynny żal to równie czynna biurokracja

W każdej z takich sytuacji przedsiębiorca musiał złożyć do urzędu korektę dokumentu JPK_VAT oraz dokonać korekty części ewidencyjnej VAT. Od 1 października 2020 roku doszedł mu też nowy obowiązek - przy tego typu sytuacjach musiał również złożyć czynny żal i to za każdym razem, gdy składał korektę części ewidencyjnej JPK.

Co to oznacza w praktyce? Otóż jeżeli przedsiębiorca odkrył błąd na fakturze w kwocie, który skutkował korektą dokumentu JPK_VAT, to jednocześnie złożyć musiał czynny żal, co generowało dodatkową biurokrację. Przykład takiej sytuacji podaje Biuro w komunikacie.