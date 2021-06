Polski Ład uderzy w samozatrudnionych. Minister ma dla nich radę

Co dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oznacza Polski Ład? - Osoby na samozatrudnieniu, które mają miesięczny przychód do 5 tysięcy brutto, na tych rozwiązaniach zyskują. Natomiast rzeczywiście pojawia się grupa osób, która powyżej tych pięciu tysięcy na części tych rozwiązań może stracić - przyznał w programie "Money. To się liczy" wiceminister finansów Piotr Patkowski. - Stąd propozycja, aby po pierwsze jeszcze złagodzić warunki funkcjonowania i przechodzenia na opodatkowanie ryczałtowe, które jest o wiele bardziej korzystną formą opodatkowania niż opodatkowanie podatkiem liniowym. Na takim przejściu ci przedsiębiorcy zyskają - przekonywał. - Organizacje przedsiębiorstw są bardzo surowe w ocenach, natomiast przyszłość pokazuje, że te rozwiązania nie pogorszyły prowadzenia biznesu w Polsce - dodał.