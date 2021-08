Polski Ład w podatkach zrobi więcej złego niż dobrego? Szef PFR: Trzeba wykonać ten trudny krok

Polski Ład skomplikuje system podatkowy jeszcze bardziej? - Na pewno odejście od odliczeń składki zdrowotnej przybliża nasz system podatkowy do tych rozwiązań, które funkcjonują w większości krajów Unii. Pojawia się jeden algorytm, natomiast chciałem powiedzieć, że - przynajmniej mam taką nadzieję - ta zmiana jest konieczna z perspektywy kolejnych kroków. Jednolita danina wymaga właśnie tego typy zmian. Być może trzeba wykonać taki krok, który jeszcze nie jest wprost uproszczeniem, tylko zmianą sposobu opodatkowania, ale przybliża nas do uproszczenia sposobu rozliczania podatków i składek - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Był też pytany o współpracę z Jarosławem Gowinem. - Ta współpraca była już po etapie wdrożenia tarczy finansowej. Więc tych okazji do współpracy nie było aż tak dużo. Natomiast w ogóle w ostatnich latach, jako PFR, mieliśmy bardzo dobrą współpracę - odpowiedział.