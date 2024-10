Można odliczyć do 53 tys. zł. O tym Ministerstwo Finansów nie mówi

Jak pisze dziennika, na ten problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich w opublikowanym w zeszłym tygodniu wystąpieniu do Ministerstwa Finansów. Gazeta zauważa, że odsetek łatwo uniknąć . Wystarczy rozliczyć dofinansowanie jako dochód roku bieżącego.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przedstawia oba te rozwiązania (korektę i rozliczenie dochodu w roku bieżącym) jako alternatywę, jednocześnie nie mówiąc wprost o konsekwencjach dokonania korekty. A są one takie, że trzeba będzie zapłacić odsetki od zaległości podatkowych - czytamy. Problem dotyczy podatników, którzy korzystają z takich programów jak "Czyste powietrze" lub "Mój prąd".

"DGP" przypomniała, że właściciele lub współwłaściciel domu, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, mogą odliczyć od dochodu (przychodu) do 53 tys. zł na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych , czyli np. montaż paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła, ale odliczeniu nie podlegają m.in. wydatki sfinansowane lub dofinansowane ze środków np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co innego, jeżeli podatnik w jednym roku ponosi wydatek, a dopiero w kolejnym (po rozliczeniu rocznym za poprzedni rok) otrzymuje dofinansowanie. Wówczas w zeznaniu za rok, w którym poniósł wydatek, może go odliczyć w całości, a gdy dostanie zwrot, trzeba go rozliczyć z fiskusem - czytamy.