Przedsiębiorca zapłaci podatek CIT od ukradzionego towaru. Tego chce fiskus

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT o przychodzie z działalności gospodarczej można mówić już w momencie powstania uprawnienia podatnika do uzyskania przysporzenia – podaje "Rzeczpospolita".

Innymi słowy, jeżeli przedsiębiorca umówi się na termin płatności za przekazane towary, to musi się liczyć z tym, że skarbówka będzie czekała na stosowny podatek. Biznesmenowi nie pomoże tutaj fakt, że trafił na nieuczciwego kontrahenta, który nie przekaże mu zapłaty.

Przed taką sytuacją stanęła firma zajmująca się sprzedażą artykułów do wystroju wnętrz, do której w marcu 2019 roku zgłosił się przedstawiciel brytyjskiego domu towarowego. Wyraził on zainteresowanie artykułami sprzedawanymi przez polską stronę.