Przedsiębiorcom zostały dwa tygodnie. ZUS przypomina o składce

– Obowiązek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na osobach prowadzących działalność, które w 2023 r. podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także jednej z trzech form podatku dochodowego: skali podatkowej, podatkowi liniowemu lub ryczałtowi ewidencjonowanemu – przekazał w komunikacie rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski.

Przedsiębiorca musi rozliczyć się ze składki zdrowotnej

Rzecznik przypomniał, że płatnik wypełnia roczne rozliczenie w dokumencie rozliczeniowym (ZUS DRA lub RCA) za kwiecień 2024 r. Ma na to czas maksymalnie do 20 maja. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień wraz z ewentualną dopłatą składki zdrowotnej, jeśli taką wykaże roczne rozliczenie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż należna za cały rok, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to będzie przysługiwał mu jej zwrot – przypomniał Paweł Żebrowski.

Co istotne, wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) wynikający z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, zostanie automatycznie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek wygeneruje się automatycznie, ale trzeba go skorygować

Nastąpi to już następnego dnia po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. Będzie on dostępny w widoku "Dokumenty i wiadomości", w sekcji "Dokumenty robocze".

Jednak wygenerowany wniosek należy zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE najpóźniej do 3 czerwca 2024 r. ZUS będzie miał czas do 1 sierpnia na przekazanie pieniędzy na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, to ZUS sam rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Co ze skorygowaniem wysokości składki zdrowotnej?

Przedsiębiorca, który chce skorygować wysokość składki zdrowotnej za 2023 r., może złożyć dokumenty korygujące najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty. W pozostałych przypadkach ma na to czas do 1 lipca 2024 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.