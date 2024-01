Przedsiębiorcy poczują ulgę. Rząd może obniżyć im składkę nawet o 900 zł miesięcznie

Poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości skomplikował wyliczenie składki zdrowotnej do zapłaty za sprawą reformy podatkowej nazywanej " Polskim Ładem ". Jej następstwem jest podział przedsiębiorców na kilka grup. Swoją składkę wyliczają w zależności od tego, do której należą.

"Polski Ład" zmienił zasady naliczania składki zdrowotnej

"Gazeta Wyborcza" zauważa, że dochodziło do takich sytuacji, że jeden przedsiębiorca musiał uiszczać nawet sześć różnych składek zdrowotnych .

Idą zmiany w składce zdrowotnej

Politycy różnych formacji zapowiadali przed wyborami, że uporządkują kwestię składki zdrowotnej. Dlatego też "GW" przeanalizowała kilka podstawowych wariantów. Ten najradykalniejszy, forsowany przez polityków Trzeciej Drogi, zakłada powrót do zasad sprzed "Polskiego Ładu".

Wtedy przedsiębiorca opłacał składkę zdrowotną liczoną od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Nie miało przy tym znaczenia, jak rozliczał się z fiskusem. "GW" wylicza, że na powrocie tego rozwiązania przedsiębiorcy ryczałtowi z przychodem rzędu ponad 300 tys. zł rocznie zyskaliby ok. 900 zł miesięcznie. Liniowcy i ryczałtowcy z kolei – ok. 400 zł co miesiąc.