Reportaż "Bankierzy mafii z Wólki Kosowskiej". Kulisy wielkiego azjatyckiego bazaru

To tylko kilka nagłówków ze stron Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Centralnego Biura Śledczego Policji. Lata mijają, a w Wólce Kosowskiej niewiele się zmienia.

Wólka Kosowska to mała Azja pod Warszawą. Handluje się tam niemal wszystkim. Często poza oficjalnym obiegiem. Media wielokrotnie opisywały krążące tam lewe faktury lub wręcz ich całkowity brak.

Tym razem Wólce Kosowskiej przyjrzała się reporterka Superwizjera Anna Sobolewska. W materiale "Bankierzy mafii z Wólki Kosowskiej" pokazuje, jak działają handlarze, wyjaśnia także, jak krążącą po targowisku gotówkę wprowadza się do oficjalnego obiegu.

Jak zatem działa system? Kontenery z odzieżą i innymi produktami płyną z Azji do europejskich portów. Tam zaniżana jest ich wartość celna, a następnie rozjeżdżają się po innych krajach. Część z nich trafia właśnie do Wólki Kosowskiej, do firm słupów. Sprzedawane są z pominięciem podatku od towaru i usług. Płatności dokonywane są głównie gotówką.