Rząd szykuje specustawę powodziową. Wiemy, co może w niej być

A to wszystko byłoby niepotrzebne gdyby te tępe pały, lenie politycy zamiast się lansować i robić wałki tak naprawdę zabrali się do roboty. Gdyby ten czas od 1997 nie został "przepalony" a uczciwie przepracowany. I niestety dotyczy do wszystkich opcji politycznych, w tym dużej mierze również Donalda Tuska - który zamiast pracować w pocie czoła kiedy był na to czas, politycznie lansuje się teraz we Wrocławiu. Koszt tych ustaw, odszkodowań i odbudowy po zniszczeniach znacznie przekroczy koszty, które ewentualnie i planowo mogły być poniesionie na budowę obiektów, które by zabezpieczyły Dolny Śląsk przed powodzią. Nie trawię tych darmozjadów, którzy za swoje lenistwo i wyrządzone w tej sposób szkody nie dość, że nie poniosą żadnej odpowiedzialności, to jeszcze swobodnie teraz będą opowiadać jak to się nie przysłużyli, aby uratować Wrocław i jak ciężko pracują, aby odbudować Dolny Śląsk po zniszczeniach.