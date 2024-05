Akcyza na nowe produkty nikotynowe. Ceny poszybują. Rząd odkrył karty

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Akcyza na saszetki. Rząd szacuje wpływy do budżetu

W 2026 r., zakładając 50 proc. wzrost sprzedaży do 300 mln sztuk, z zastosowaniem stawki 200 zł/kg, wpływy z tytułu akcyzy sięgną ok. 48 mln zł (z VAT ok. 59 mln zł).

W 2027 r., przy sprzedaży 450 mln saszetek, ze stawką 300 zł/kg, wpływy z tytułu akcyzy wyniosłyby ok. 108 mln zł (z VAT ok. 133 mln zł).

Podobnie w przypadku wyrobów nowatorskich (tytoń do podgrzewaczy) - wartość rynku UE w 2015 r. wynosiła ok. 13 mln euro, by już w 2022 r. osiągnąć poziom ok. 10,5 mld euro.