Sejm odrzucił poprawki Senatu. Polski Ład już od początku 2022 roku

Polski Ład to podatkowa rewolucja

Oznacza to, że spore zmiany w polskim prawie podatkowym wejdą w życie już w roku 2022. Za sprawą Polskiego Ładu dojdzie m.in. do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Podniesiono też próg podatkowy, do którego obowiązuje stawka PIT 32 proc. z 85 tys. zł do 120 tys. zł.